November 18, 2025

Author's Other Posts

David H. VanDeventer DV-POP-COLOR-285x378.jpg

David H. VanDeventer

November 7, 2025 0 99
Yvette Cohen OBIT-PHOTO-Yvette-Cohen-285x431.jpg

Yvette Cohen

September 8, 2025 0 225
Bobby Jean McDermott OBIT-PHOTO-Bobby-Jean-McDermott-285x369.webp

Bobby Jean McDermott

July 29, 2025 0 260
Elizabeth “Betty” Blackwell Bartz OBIT-PHOTO-ELIZABETH-BARTZ-star-285x340.jpg

Elizabeth “Betty” Blackwell Bartz

July 15, 2025 0 251

Related Stories

DV-POP-COLOR-285x378.jpg

David H. VanDeventer

Obituaries Editor November 7, 2025 0 99
OBIT-PHOTO-Yvette-Cohen-285x431.jpg

Yvette Cohen

Obituaries Editor September 8, 2025 0 225
OBIT-PHOTO-Bobby-Jean-McDermott-285x369.webp

Bobby Jean McDermott

Obituaries Editor July 29, 2025 0 260
OBIT-PHOTO-ELIZABETH-BARTZ-star-285x340.jpg

Elizabeth “Betty” Blackwell Bartz

Obituaries Editor July 15, 2025 0 251
OBIT-PHOTO-Milton-D.-Ewanus-285x390.jpg

Milton D. Ewanus

Obituaries Editor May 29, 2025 0 246
OBIT-Madeline-Spitz-C-285x187.jpg

Madeline Spitz

Obituaries Editor May 19, 2025 0 261

LOCAL SPORTS

Kicker is the hero in Summit football’s last-play victory UCL-SUM-kicker1-C 1

Kicker is the hero in Summit football’s last-play victory

November 13, 2025 0 29
Summit Hilltoppers are going for North 2, Group 3 football crown 2

Summit Hilltoppers are going for North 2, Group 3 football crown

November 13, 2025 0 32
Summit football comes back to beat Warren Hills, advances in playoffs UCL-SUM-ftbl-beats-WH1 3

Summit football comes back to beat Warren Hills, advances in playoffs

November 6, 2025 0 51
A preview of the second week of Union County football playoffs 4

A preview of the second week of Union County football playoffs

November 6, 2025 0 44