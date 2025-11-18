On Monday, November 3rd , Elaine Nelkin, 92, died peacefully. Born and raised in Newark, New Jersey, she eventually moved and raised her family in Springfield. Elaine was married to her high school sweetheart, Merwin “Merf” Nelkin, for 73 years. She was a legal secretary for many years in Springfield and Kenilworth before retiring. Everyone that knew Elaine thought of her as a sweet, warm, loving woman who always had a kind word to say, adored her family and loved spending time with them.

Predeceased by her parents Ida and Louis Bornstein, her sister, Pearl (nee Bornstein) Chernet, her grandson Andrew Plotkin. Survived by her husband, Merwin Nelkin, two daughters, Randi (nee Nelkin) Plotkin (Steven), Mindi (nee Nelkin) Kaunfer (David), grandchildren Kyle Plotkin, Corey Kaunfer, Julie Plotkin, Adam Kaunfer, one great- grandchild, Nathan Plotkin, Becca Salomon, many nieces, nephews, many friends and her loving caregivers.

Services by Menorah Chapels at Millburn were held November 5th.

