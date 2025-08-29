Roselle Park vs. Roselle on Thanksgiving: The lone Thanksgiving rivalry remaining in Union County
ROSELLE PARK, NJ — When Abraham Clark High School in Roselle hosts the game at Arminio Field, it is played the night before.
When Roselle Park High School hosts the game at Herm Shaw Field, it is played on Thanksgiving morning.
Roselle Park leads the series: 53-44-8.
This year’s game is No. 106.
Roselle Park vs. Roselle since 2003
2003: Roselle Park 13, Roselle 12 – at Roselle
2004: Roselle Park 35, Roselle 6 – at Roselle Park
2005: Roselle Park 21, Roselle 14 – at Roselle
2006: Roselle Park 16, Roselle 12 – at Roselle Park
2007: Roselle Park 28, Roselle 14 – at Roselle
2008: Roselle 28, Roselle Park 0 – at Roselle Park
2009: Roselle 35, Roselle Park 0 – at Roselle
2010: Roselle 35, Roselle Park 0 – at Roselle Park
2011: Roselle 27, Roselle Park 0 – at Roselle
2012: Roselle Park 28, Roselle 14 – at Roselle Park
2013: Roselle Park 24, Roselle 12 – at Roselle
2014: Roselle Park 29, Roselle 14 – at Roselle Park
2015: Roselle 41, Roselle Park 33 – at Roselle
2016: Roselle 42, Roselle Park 20 – at Roselle Park
2017: Roselle Park 7, Roselle 6 – at Roselle Park – the 100th game
2018: No game played because Roselle Park did not field a varsity team.
2019: Roselle 50, Roselle Park 36 – at Roselle
2000: No game played because of the COVID-19 pandemic
2021: Roselle 32, Roselle Park 14 – at Roselle Park
2022: Roselle 44, Roselle Park 2 – at Roselle
2023: Roselle Park 20, Roselle 14 – at Roselle Park
2024: Roselle 46, Roselle Park 14 – at Roselle