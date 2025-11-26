One final preview of the last Thanksgiving meeting of Roselle-Roselle Park football

ROSELLE PARK, NJ — The 2025 Union County high school football season will come to a close on Thursday morning, Nov. 27, on Thanksgiving.

For the last time, in a series that began 110 years ago in 1915, neighboring towns Roselle and Roselle Park will clash on the holiday.

It will also be the final Thanksgiving football played in Union County, period.

Beginning next year, according to Roselle Park Assistant Principal of Athletics Peter Kane, the Rams and Panthers will begin playing each other on Week 8.

For this year it will be the Abraham Clark Rams (2-8) at the Roselle Park Panthers (5-4) on Thursday, Nov. 27, at 10 a.m., at Roselle Park High School’s Herm Shaw Field.

Both teams are seeking to snap brief, two-game losing streaks. Roselle Park, with a victory, will clinch a second winning season in the last three years.

Since Roselle Park won the 100th game in the series in 2017, Roselle has gone on to win four of the last five games, including three in a row in 2019, 2021 and 2022. There was no game in 2018, because Roselle Park fielded only a junior varsity team that year, and in 2020, because of the COVID-19 pandemic.

The only other years Roselle and Roselle Park did not face each other were in 1916, 1917 and 1918, because of World War 1.

Roselle Park leads the series 52-45-8.

Roselle Rams (2-8)

Sept. 5 (A) Spotswood 31, Roselle 8

Sept. 13 (A) Roselle 18, Metuchen 12

Sept. 19 (H) Arthur L. Johnson 34, Roselle 8

Sept. 26 (A) New Providence 41, Roselle 6

Oct. 4 (H) Hillside 20, Roselle 18

Oct. 11 (A) Newark Collegiate 32, Roselle 8

Oct. 17 (A) Delaware Valley 21, Roselle 18

Oct. 24 (A) Roselle 40, John P. Stevens 6

Oct. 29 (A) Millburn 51, Roselle 14

Nov. 13 (H) Henry Snyder 28, Roselle 16

Nov. 27 (A) Roselle Park

Roselle Park Panthers (5-4)

Sept. 5 (H) Roselle Park 45, Middlesex 13

Sept. 12 (H) Roselle Park 42, South River 0

Sept. 19 (A) Jonathan Dayton 37, Roselle Park 20

Sept. 26 (A) David Brearley 17, Roselle Park 7

Oct. 3 (H) Roselle Park 50, Dunellen 8

Oct. 10 (A) Roselle Park 35, Highland Park 12

Oct. 17 (H) Roselle Park 52, John P. Sevens 6

Oct. 24 (A) Spotswood 26, Roselle Park 16

Nov. 5 (H) Boonton 29, Roselle Park 12

Nov. 27 (H) Roselle

Roselle played two consolation games following its eight-game schedule. The Rams were defeated at Millburn High School, 51-14, on Wednesday, Oct. 29, and then at home against Henry Snyder High School of Jersey City 28-16 on Nov. 13.

Roselle’s wins came at Metuchen High School, 18-12, on Saturday, Sept. 13, and at John P. Stevens High School of Edison, 40-6, on Friday, Oct. 24.

Roselle’s last win at home and against a Union County opponent took place the night before Thanksgiving last year when the Rams defeated Roselle Park, 46-14, at their Arminio Field on Nov. 27, 2024.

Roselle Park played one consolation game following its eight-game schedule. The Panthers were defeated at home by Morris County foe Boonton High School, 29-12, on Wednesday, Nov. 5.

Roselle Park began 2-0 with wins over Middlesex and South River by a combined score of 87-13. Then after losses at fellow Union County schools Jonathan Dayton and David Brearley, the Panthers bounced back to defeat Middlesex County schools Dunellen, Highland Park and J.P. Stevens.

Roselle Park then lost at Group 2 Spotswood High School, 26-16, on the playoff cutoff date weekend, Friday, Oct. 24, before falling at home to Boonton in a consolation game.

Roselle finished third in the Big Central Conference’s four-schools Patriot Silver Division with a 1-2 record, its division win coming against Metuchen.

Roselle Park finished fourth in the Freedom Gold’s six-schools division with a 2-3 record, its division wins coming against South River and then Highland Park.

There plans to be pre-game festivities honoring the final time Roselle and Roselle Park battle on Thanksgiving.

Roselle Park–Roselle Thanksgiving traditions:

The Signorello Family Bonfire

Roselle Park dad’s club-sponsored sausage and peppers at Frenchy’s Restaurant on Wednesday night

The UNICO-sponsored Thursday morning breakfast including Roselle Park and Roselle dignitaries and captains of both teams

The scores:

2025: Roselle vs. Roselle Park – Thursday, Nov. 27 at 10 a.m. at Roselle Park’s Herm Shaw Field

2024: Roselle 46, Roselle Park 14 – at Roselle (Friday night before Thanksgiving)

2023: Roselle Park 20, Roselle 14 – at Roselle Park

2022: Roselle 44, Roselle Park 2 – at Roselle (Friday night before Thanksgiving)

2021: Roselle 32, Roselle Park 14 – at Roselle Park

2020: No game because of COVID-19 pandemic.

2019: Roselle 50, Roselle Park 36 at Roselle (last game played at Roselle on Thanksgiving)

2018: No game because Roselle Park fielded only a junior varsity team.

2017: Roselle Park 7, Roselle 6 – at Roselle Park

2016: Roselle 42, Roselle Park 20 – at Roselle Park

2015: Roselle 41, Roselle Park 33 – at Roselle

2014: Roselle Park 29, Roselle 14 – at Roselle Park

2013: Roselle Park 24, Roselle 12 – at Roselle

2012: Roselle Park 28, Roselle 14 – at Roselle Park

2011: Roselle 27, Roselle Park 0 – at Roselle

2010: Roselle 35, Roselle Park 0 – at Roselle Park

2009: Roselle 35, Roselle Park 0 – at Roselle

2008: Roselle 28, Roselle Park 0 – at Roselle Park

2007: Roselle Park 28, Roselle 14 – at Roselle

2006: Roselle Park 16, Roselle 12 – at Roselle Park

2005: Roselle Park 21, Roselle 14 – at Roselle

2004: Roselle Park 35, Roselle 6 – at Roselle Park

2003: Roselle Park 13, Roselle 12 – at Roselle

2002: Roselle 14, Roselle Park 0 – at Roselle Park

2001: Roselle 48, Roselle Park 22 – at Roselle

2000: Roselle Park 19, Roselle 0 – at Roselle Park

1999: Roselle Park 20, Roselle 0 – at Roselle

1998: Roselle 28, Roselle Park 13 – at Roselle Park

1997: Roselle Park 26, Roselle 16 – at Roselle

1996: Roselle Park 29, Roselle 7 – at Roselle Park

1995: Roselle Park 12, Roselle 6 – at Roselle

1994: Roselle Park 7, Roselle 6 – at Roselle Park

1993: Roselle Park 26, Roselle 12 – at Roselle

1992: Roselle Park 28, Roselle 6 – at Roselle Park

1991: Roselle 26, Roselle Park 7 – at Roselle

1990: Roselle Park 17, Roselle 8 – at Roselle Park

1989: Roselle 6, Roselle Park 3 – at Roselle

1988: Roselle 22, Roselle Park 0 – at Roselle Park

1987: Roselle 28, Roselle Park 14 – at Roselle

1986: Roselle Park 17, Roselle 7 – at Roselle Park

1985: Roselle Park 0, Roselle 0 (tie) – at Roselle

1984: Roselle Park 14, Roselle 12 – at Roselle Park

1983: Roselle 26, Roselle Park 2 – at Roselle

1982: Roselle 18, Roselle Park 6 – at Roselle Park

1981: Roselle 6, Roselle Park 0 – at Roselle

1980: Roselle 22, Roselle Park 20 – at Roselle Park

1979: Roselle Park 29, Roselle 12 – at Roselle

1978: Roselle Park 22, Roselle 16 – at Roselle Park

1977: Roselle Park 14, Roselle 0 – at Roselle

1976: Roselle 14, Roselle Park 2 – at Roselle Park

1975: Roselle Park 0, Roselle 0 (tie) – at Roselle

1974: Roselle Park 10, Roselle 7 – at Roselle Park

1973: Roselle 26, Roselle Park 10 – at Roselle Park

1972: Roselle 19, Roselle Park 6 – at Roselle Park

1971: Roselle Park 40, Roselle Park 14 – at Roselle

1970: Roselle Park 21, Roselle 14 – at Roselle Park

1969: Roselle Park 40, Roselle 6 – at Roselle

1968: Roselle Park 39, Roselle 12 – at Roselle Park

1967: Roselle Park 15, Roselle 14 – at Roselle

1966: Roselle 14, Roselle Park 0 – at Roselle Park

1965: Roselle 21, Roselle Park 6 – at Roselle

1964: Roselle 16, Roselle Park 13 – at Roselle Park

1963: Roselle Park 13, Roselle 7 – at Roselle

1962: Roselle Park 7, Roselle 6 – at Roselle Park

1961: Roselle Park 19, Roselle 13 – at Roselle

1960: Roselle 26, Roselle Park 0 – at Roselle Park

1959: Roselle 28, Roselle Park 7 – at Roselle

1958: Roselle Park 32, Roselle 7 – at Roselle Park

1957: Roselle 13, Roselle Park 7 – at Roselle

1956: Roselle 14, Roselle Park 6 – at Roselle Park

1955: Roselle Park 12, Roselle 6 – at Roselle

1954: Roselle 13, Roselle Park 12 – at Roselle Park

1953: Roselle Park 20, Roselle 7 – at Roselle

1952: Roselle Park 18, Roselle 6 – at Roselle Park

1951: Roselle Park 12, Roselle 0 – at Roselle

1950: Roselle 25, Roselle Park 13 – at Roselle Park

1949: Roselle Park 33, Roselle 7 – at Roselle

1948: Roselle Park 7, Roselle 0 – at Roselle Park

1947: Roselle Park 0, Roselle 0 (tie) – at Roselle

1946: Roselle Park 12, Roselle 0 – at Roselle Park

1945: Roselle Park 32, Roselle 0 – at Roselle

1944: Roselle Park 26, Roselle 0 – at Roselle Park

1943: Roselle Park 25, Roselle 0 – at Roselle

1942: Roselle 9, Roselle Park 2 – at Roselle Park

1941: Roselle Park 0, Roselle 0 (tie) – at Roselle

1940: Roselle Park 7, Roselle 2 – at Roselle Park

1939: Roselle 6, Roselle Park 0 – at Roselle

1938: Roselle 16, Roselle Park 0 – at Roselle Park

1937: Roselle Park 19, Roselle 0 – at Roselle

1936: Roselle Park 6, Roselle 6 (tie) – at Roselle Park

1935: Roselle 18, Roselle Park 6 – at Roselle

1934: Roselle 19, Roselle Park 0 – at Roselle Park

1933: Roselle Park 0, Roselle 0 (tie) – at Roselle

1932: Roselle 13, Roselle Park 0 – at Roselle Park

1931: Roselle Park 0, Roselle 0 (tie) – at Roselle

1930: Roselle Park 0, Roselle 0 (tie) – at Roselle Park

1929: Roselle Park 51, Roselle 0 – at Roselle

1928: Roselle Park 20, Roselle 0 – at Roselle Park

1927: Roselle 6, Roselle Park 0 – at Roselle

1926: Roselle Park 6, Roselle 0 – at Roselle Park

1925: Roselle Park 6, Roselle 0 – at Roselle

1924: Roselle Park 21, Roselle 0 – at Roselle Park

1923: Roselle Park 41, Roselle 0 – at Roselle

1922: Roselle 19, Roselle Park 6 – at Roselle Park

1921: Roselle 29, Roselle Park 0 – at Roselle

1920: Roselle 28, Roselle Park 0 – at Roselle Park

1919: Roselle 39, Roselle Park 0 – at Roselle

1915: Roselle 81, Roselle Park 0 – at Roselle

(Games were not played in 1916, 1917 and 1918 due to World War I.)

Series: Roselle Park leads 52-45-8.

Seven of the eight ties were 0-0 scores.

Longest Roselle Park win streak: (7) 1943-1949.

Roselle Park also won six straight from 1992-1997 and five straight from 2003-2007.

Longest Roselle win streak: (5) 1915-1922 (First five games).

Roselle also won four straight from 1980-1983 and 2008-2011.

At Roselle Park’s Herm Shaw Field – Roselle Park is 27-24-2.

At Roselle’s E. Ralph Arminio Field – Roselle is 21-25-6.

Roselle shutout victories: 18.

Roselle Park shutout victories: 16.

Roselle consecutive shutout victories:

4 (twice)

1915, 1919, 1920, 1921 (the first 4 games) and 2008-2011.

Roselle Park consecutive shutout victories:

4 (twice)

1923-1926 and 1943-1946.

Largest Roselle margin of victory (81):

1915: Roselle 81-0 – at Roselle.

Largest Roselle Park margin of victory (51):

1929: Roselle Park 51-0 – at Roselle.

Closest Victories:

1962 at Roselle Park – Roselle Park 7, Roselle 6

2003 at Roselle – Roselle Park 13, Roselle 12

2017 at Roselle Park – Roselle Park 7, Roselle 6

Roselle Park head coach John Wagner’s 25-season (1981-2005)

Record in game: 14-10-1

Wagner is Roselle Park Class of 1969.

Roselle head coach Lou Grasso Sr.’s 25-season (1979-2003)

Record in game: 11-13-1

Grasso Sr. is Roselle Class of 1968.

Top 10 longest Thanksgiving Day football rivalries in New Jersey:

1-Millville–Vineland, 153 years – still going

2-Westfield–Plainfield, 120 years – finished in 2024

3-Phillipsburg–Easton, Pa., 119 years – still going

4-Haddonfield–Haddon Heights, 116 years – still going

5-Barringer–East Orange Campus, 112 years – still going

6-Salem–Woodstown, 111 years – finished in 2021

7-Roselle Park–Roselle, 110 years – finishing in 2025

8-Middle Township–Lower Cape May, 104 years – finished in 2021

9-Ocean City–Pleasantville, 101 years – finished in 2022

10-Toms River South–Lakewood, 100 years – finished in 2019

Photo by JR Parachini

